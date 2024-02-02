Мужчина на снегоходе влетел через окно в здание больницы на Таймыре

Снегоход влетел через окно в здание больницы на Таймыре. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по полуострову, водитель скончался на месте от полученных травм.

Инцидент произошел в ночь на 2 февраля. По предварительной информации, житель поселка Носок ехал за рулем принадлежащего ему снегохода Yamaha и не справился с управлением, врезавшись в стену. Предположительно, он был пьян. Уточняется, что у него не было удостоверения машиниста — документа, который нужен для управления этой категорией техники.

Как сообщает Telegram-канал Baza, снегоходом управлял 22-летний молодой человек. По информации канала, он разогнался, влетел в здание через окно и пронесся по коридору несколько метров, пока не врезался в стену. Родственники не исключают, что мужчина мог устроить ДТП намеренно.