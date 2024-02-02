Во Флориде легкомоторный самолет упал на трейлеры с отдыхающими

Во Флориде легкомоторный самолёт упал на трейлерный парк
В городе Клируотер американского штата Флорида легкомоторный самолёт Beechcraft Bonanza V35 упал на территорию парка жилых трейлеров, несколько человек погибли.
Об этом информирует телеканал NBC.
По данным телеканала, погибшими оказались как пассажиры самолёта, так и находившиеся на земле. При этом точное количество жертв не раскрывается.
После крушения самолёта в парке загорелось пять трейлеров.
Ранее стало известно, что четыре человека пострадали при крушении самолёта в штате Огайо.