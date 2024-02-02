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Во Флориде легкомоторный самолёт упал на трейлерный парк

В городе Клируотер американского штата Флорида легкомоторный самолёт Beechcraft Bonanza V35 упал на территорию парка жилых трейлеров, несколько человек погибли.

Во Флориде легкомоторный самолет упал на трейлеры с отдыхающими
© Zuma/TACC

Об этом информирует телеканал NBC.

По данным телеканала, погибшими оказались как пассажиры самолёта, так и находившиеся на земле. При этом точное количество жертв не раскрывается.

После крушения самолёта в парке загорелось пять трейлеров.

Ранее стало известно, что четыре человека пострадали при крушении самолёта в штате Огайо.

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