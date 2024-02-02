Названы возможные причины аварии на ТЭЦ в Киргизии

Власти Киргизии рассматривают диверсию как одну из возможных причин аварии на ТЭЦ Бишкека. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Киргизии Бообек Ажикеев, пишет РИА Новости.

По его словам, сейчас ведутся работы по выявлению причин аварии. Пока есть две возможные причины случившегося.

Аникеев объяснил, что диверсию рассматривают, поскольку предварительно в городе слышали несколько хлопков в три часа ночи (00:00 мск). Тем не менее специалисты не исключают и технический сбой.

Авария на ТЭЦ Бишкека произошла в ночь на 2 февраля. По предварительным данным, взорвался один из котлов теплоэлектроцентрали.

Из-за происшествия оборудование единственной в столице ТЭЦ частично вышло из строя, а дома многих горожан остались без отопления и горячей воды. В столице создан оперативный штаб для проведения работ по возобновлению отопления в домах горожан.