Стало известно об увеличении числа пострадавших при аварии на ТЭЦ Бишкека

Количество пострадавших при аварии на ТЭЦ Бишкека увеличилось до пяти человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Киргизии.

Пострадавшие находятся в городской больнице скорой медицинской помощи. Из них двое отправлены на амбулаторное лечение.

С ожогами различной степени в реанимации находятся двое, их состояние тяжелое. Один в ожоговом отделении, его состояние средней тяжести, говорят врачи.