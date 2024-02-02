Стало известно об увеличении числа пострадавших при аварии на ТЭЦ Бишкека
Количество пострадавших при аварии на ТЭЦ Бишкека увеличилось до пяти человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Киргизии.
Пострадавшие находятся в городской больнице скорой медицинской помощи. Из них двое отправлены на амбулаторное лечение.
С ожогами различной степени в реанимации находятся двое, их состояние тяжелое. Один в ожоговом отделении, его состояние средней тяжести, говорят врачи.
Ранее сообщалось о трех пострадавших.
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