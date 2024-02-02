В Иркутске 12 человек отравились шаурмой

Следственный комитет Иркутской области завел уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после отравления нескольких человек в кафе в Ленинском районе Иркутска . Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

«Предварительно установлено, что после употребления еды в одном из заведений общепита Ленинского района города несколько человек обратились в больницу с жалобами на признаки пищевого отравления. Среди заболевших двое детей. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести», — говорится в сообщении ведомства.

Как пишет Telegram-канал Shot, всего едой отравились 12 человек, большинству из них понадобилась госпитализация. По информации канала, все они покупали шаурму в одном заведении Ленинского района. В больницу доставили девять взрослых и двух детей. Отмечается, что в ситуации уже разбирается городской комитет по экономике и стратегическому планированию.