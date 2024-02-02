Пассажиры самолета толпой задержали пьяного дебошира и попали на видео

Уточняется, что рейс следовал из Гатвика в Нью-Йорк 30 января. На записи видно, как четверо мужчин помогают персоналу сдерживать нарушителя порядка. Они схватили его все вместе, однако мужчина все равно умудрился встать. В результате дебошира все-таки удалось повалить на пол в проходе лайнера. Самолет приземлился в городе назначения без задержек, однако неизвестно, что стало с пьяным пассажиром.