Информатора WikiLeaks в США приговорили к 40 годам тюремного заключения

Суд в Нью-Йорке приговорил бывшего программиста ЦРУ Джошуа Шульте к 40 годам по делу о крупнейшей утечке серии сверхсекретных материалов, получившей название Vault 7. Об этом сообщила организация WikiLeaks.

© Логотип ЦРУ

"Предполагаемый информатор WikiLeaks по Vault 7 Джошуа Шульте сегодня в федеральном суде Нью-Йорка был приговорен к 40 годам", - написала организация на своей странице в X (ранее Twitter).

"Скорее всего мы никогда не узнаем, каков истинный масштаб нанесенного [Шульте] урона, но я не сомневаюсь, что он огромен", - сказал судья Джесси Ферман.

Его слова приводит агентство Associated Press.

Прокуратура просила для него пожизненное заключение, утверждая, что бывший сотрудник ЦРУ причастен "к самой разрушительной утечке секретной информации за всю американскую историю". Сам Шульте заявил, что "правительство ищет не справедливости, а мести".

Vault 7 - кодовое название крупнейшей серии утечек материалов ЦРУ о разработанных им программах, позволяющих удаленно управлять компьютерами пользователей и следить за их информацией. Она включает почти 10 тыс. документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли (штат Вирджиния).