Фигурантам дела о теракте на Крымском мосту предъявили окончательные обвинения

Следователи Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России начали предъявлять обвинения в окончательной редакции фигурантам громкого уголовного дела о теракте на Крымском мосту в октябре 2022 года. Об этом «Коммерсантъ» («Ъ»).

Как стало известно изданию, фигурантам грозят пожизненные сроки. Кроме того, выяснилось, что руководителем террористической группы теперь считают не начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, а председателя украинской Службы безопасности Василия Малюка.

Уточняется, что ущерб от действий обвиняемых превысил семь миллиардов рублей. Восемь обвиняемых находятся под стражей, еще пятеро — в розыске, пишет «Ъ». Дело уже насчитывает более 100 томов.