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Фигурантам дела о теракте на Крымском мосту предъявили окончательные обвинения

Следователи Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России начали предъявлять обвинения в окончательной редакции фигурантам громкого уголовного дела о теракте на Крымском мосту в октябре 2022 года. Об этом «Коммерсантъ» («Ъ»).

Фигурантам дела о теракте на Крымском мосту предъявили окончательные обвинения
© РИА Новости

Как стало известно изданию, фигурантам грозят пожизненные сроки. Кроме того, выяснилось, что руководителем террористической группы теперь считают не начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, а председателя украинской Службы безопасности Василия Малюка.

Уточняется, что ущерб от действий обвиняемых превысил семь миллиардов рублей. Восемь обвиняемых находятся под стражей, еще пятеро — в розыске, пишет «Ъ». Дело уже насчитывает более 100 томов.

Первый теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Тогда на мосту взорвался грузовой автомобиль и загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также обрушилось два автомобильных пролета.

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