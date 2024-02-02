$90.23+0.5697.40+0.29
Войти в почту

Движение на фиолетовой ветке метро введено в график после проверки инфраструктуры

Движение на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена введено в график, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Движение на фиолетовой ветке метро введено в график после проверки инфраструктуры
© Агентство «Москва»

«Движение на Таганско-Краснопресненской линии осуществляется в соответствии с графиком», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии были временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры.

Происшествия