Движение на фиолетовой ветке метро введено в график после проверки инфраструктуры

Движение на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена введено в график, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Движение на Таганско-Краснопресненской линии осуществляется в соответствии с графиком», – говорится в сообщении.