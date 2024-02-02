Движение на фиолетовой ветке метро введено в график после проверки инфраструктуры
Движение на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена введено в график, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Движение на Таганско-Краснопресненской линии осуществляется в соответствии с графиком», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии были временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры.