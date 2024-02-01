Хуситы обстреляли британское судно в Красном море
Военно-морские силы правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» обстреляли британское торговое судно, направляющееся в порт Израиля. Об этом сообщил официальный представитель хуситов Яхья Сариа, передает «РИА Новости».
По его словам, удар был нанесен противокорабельными ракетами. Действия хуситов Сариа назвал знаком «поддержки угнетенного палестинского народа и ответом на американо-британскую агрессию против Йемена».
Он подчеркнул, что «Ансар Алла» продолжит операции в Аравийском и Красном морях против всех судов, которые направляются в порты оккупированной Палестины, до тех пор, пока не прекратится агрессия и не будет снята блокада с сектора Газа.
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