Международную сеть телефонных мошенников раскрыли в Белоруссии

«Таких больших реализаций в обозримом прошлом не было зафиксировано, задержано большое количество людей. Есть оптимистичные прогнозы о том, что ущерб будет погашен. Люди, которые причастны к этой противоправной схеме, мошенники, дают признательные показания в большинстве случаев, явки с повинной об этом свидетельствуют», – заявил начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси Андрей Ананенко.