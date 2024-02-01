Международную сеть телефонных мошенников раскрыли в Белоруссии

Крупную международную сеть телефонных мошенников раскрыли в Беларуси
В Беларуси ликвидировали крупную международную сеть телефонных мошенников. Они звонили гражданам России, Беларуси и других государств и под видом крупной компании предлагали быстрый заработок от торговли на фондовом рынке. Когда потерпевший хотел вернуть вложенные средства, аферисты переставали выходить на связь. В месяц группировка зарабатывала около миллиона долларов.
«Таких больших реализаций в обозримом прошлом не было зафиксировано, задержано большое количество людей. Есть оптимистичные прогнозы о том, что ущерб будет погашен. Люди, которые причастны к этой противоправной схеме, мошенники, дают признательные показания в большинстве случаев, явки с повинной об этом свидетельствуют», – заявил начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси Андрей Ананенко.
За три года жертвами аферистов стали около пяти тысяч человек. Всего в Москве и Минске задержали более полусотни подозреваемых. Теперь им грозит до 12 лет тюрьмы.
Для защиты граждан в стране ужесточают проверки при взятии кредитов. В один день оформить займ теперь не получится.