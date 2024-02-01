Летевший в Египет самолет вернулся в Петербург из-за пьяных пассажирок
Летевший из Санкт-Петербург в египетскую Хургаду самолет вернулся в аэропорт вылета через несколько минут после взлета из-за пьяных пассажирок. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своих соцсетях 1 февраля.
Две жительницы Петербурга выпили алкоголь перед вылетом и после взлета начали вести себя вызывающе и материться. После возвращения самолет в аэропорт женщин задержали, им грозит административное наказание.
Как писала «Парламентская газета», в прошлом году в Красноярске задержали дебошира, ходившего полуголым по салону самолета. Транспортные полицейские задержали нарушителя и доставили его в дежурную часть. Медицинское освидетельствование установило у задержанного легкую степень алкогольного опьянения.