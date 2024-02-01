Летевший в Египет самолет вернулся в Петербург из-за пьяных пассажирок

Летевший из Санкт-Петербург в египетскую Хургаду самолет вернулся в аэропорт вылета через несколько минут после взлета из-за пьяных пассажирок. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своих соцсетях 1 февраля.

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Две жительницы Петербурга выпили алкоголь перед вылетом и после взлета начали вести себя вызывающе и материться. После возвращения самолет в аэропорт женщин задержали, им грозит административное наказание.