В московском метро произошел сбой из-за гибели человека на путях на «Чеховской»
Движение поездов на серой ветке столичного метро восстановлено после трагедии на станции «Чеховская», где около пяти часов вечера человек упал на рельсы. Вскоре выяснилось, что человек попал под поезд и погиб.
«Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) восстановлено и вводится в график», - сообщили в столичном департаменте транспорта в 18:15 1 февраля.
Около часа поезда на центральном участке серой ветке ходили с увеличенным интервалом, руководство метрополитена информировало пассажиров и просило пользоваться альтернативными линиями подземки. С «Чеховской» есть прямые переходы на две соседние ветки, что отчасти облегчило положение пассажиров, но людям пришлось постоять в пробках, пробираясь к эскалаторам.
Обстоятельства гибели человека на путях в метро изучают правоохранительные органы.