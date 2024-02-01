$90.23+0.5697.40+0.29
Войти в почту

В России предложили судить поддерживающих Украину артистов

В России предложили судить поддерживающих Украину артистов
© Lenta.ru

Судить поддерживающих Украину российских артистов предложили в МИД России. Об этом ведомство заявило в разговоре с ТАСС.

«Всех, кто финансирует или поддерживает киевский режим, надо не преследовать, а судить», — отметили в МИД.

Так в дипведомстве ответили на сообщение агентства Bloomberg о том, что МИД «приказал» своим зарубежным дипломатам преследовать выступающих в поддержку Украины российских артистов и знаменитостей.

Ранее музыкантов группы «Би-2» освободили из-под стражи в Таиланде благодаря усилиям МИД Израиля. 24 января туристическая полиция задержала участников группы сразу после выступления на Пхукете, объяснив это проведением концертов без разрешений.

Происшествия
МИД России
Россия
Украина
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости