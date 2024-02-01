В России предложили судить поддерживающих Украину артистов

Судить поддерживающих Украину российских артистов предложили в МИД России. Об этом ведомство заявило в разговоре с ТАСС.

«Всех, кто финансирует или поддерживает киевский режим, надо не преследовать, а судить», — отметили в МИД.

Так в дипведомстве ответили на сообщение агентства Bloomberg о том, что МИД «приказал» своим зарубежным дипломатам преследовать выступающих в поддержку Украины российских артистов и знаменитостей.