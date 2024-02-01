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Мужчина ранил двух полицейских в Татарстане

В Татарстане состоящий на учете в специализированном медучреждении мужчина напал и ранил двух полицейских, его задержали. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД по региону.

Мужчина ранил полицейских в Татарстане
© РИА Новости

Инцидент произошел примерно в 14:20 на автостоянке УМВД России по Нижнекамскому району республики.

«Неизвестный мужчина совершил нападение на двух сотрудников полиции и нанес им несколько ударов ножом. Ставшие свидетелями происшествия коллеги задержали злоумышленника, им оказался местный житель 1999 года рождения, состоящий на учете в специализированном медицинском учреждении», — говорится в тексте.

Полицейские, получившие ранения, были госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Кроме того прокурор Татарстана Альберт Суяргулов поручил взять его расследование на особый контроль, отмечается в Telegram-канале прокуратуры республики.

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