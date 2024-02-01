Мужчина ранил полицейских в Татарстане

В Татарстане состоящий на учете в специализированном медучреждении мужчина напал и ранил двух полицейских, его задержали. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД по региону.

Инцидент произошел примерно в 14:20 на автостоянке УМВД России по Нижнекамскому району республики.

«Неизвестный мужчина совершил нападение на двух сотрудников полиции и нанес им несколько ударов ножом. Ставшие свидетелями происшествия коллеги задержали злоумышленника, им оказался местный житель 1999 года рождения, состоящий на учете в специализированном медицинском учреждении», — говорится в тексте.

Полицейские, получившие ранения, были госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.