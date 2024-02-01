Атаковавшего информационную инфраструктуру РФ хакера арестовали в Москве

Лефортовский суд Москвы арестовал хакера Артема Хорошилова, которого обвиняют в DDoS-атаках на объекты критической информационной инфраструктуры России. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Там отметили, что суд принял решение продлить Хорошилову заключение под стражей на три месяца или до 12 мая 2024 года. Его обвиняют в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ. Хакеру грозит до восьми лет лишения свободы.