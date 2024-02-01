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Атаковавшего информационную инфраструктуру РФ хакера арестовали в Москве

Лефортовский суд Москвы арестовал хакера Артема Хорошилова, которого обвиняют в DDoS-атаках на объекты критической информационной инфраструктуры России. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Атаковавшего информационную инфраструктуру РФ хакера арестовали в Москве
© РИА Новости

Там отметили, что суд принял решение продлить Хорошилову заключение под стражей на три месяца или до 12 мая 2024 года. Его обвиняют в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ. Хакеру грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что Хорошилова задержали еще в декабре 2023 года. С тех пор он находится под стражей в СИЗО «Лефортово».

Происшествия
Артем Хорошилов
СИЗО "Лефортово"
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