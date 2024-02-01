Мужчина взял в заложники сотрудников завода Procter &Gamble в Стамбуле

В Стамбуле вооруженный мужчина взял в заложники сотрудников завода Procter &Gamble. О пострадавших не сообщается, пишет портал Yeni Şafak.

Инцидент произошел около 15:00 в районе Гебзе в Коджаэли (город-спутник Стамбула). На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб и полицейский спецназ.

По данным портала, неизвестный вошел в главное здание завода, принадлежащего американской компании P&G, с пистолетом в руке.

Мужчина заявил, что проводит свою акцию в знак протеста против нападений Израиля на сектор Газа.