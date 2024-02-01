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В российском городе знаменитый медведь погубил мужчину

Смоленские следователи расследуют гибель мужчины, работавшего уборщиком в придорожном кафе на окраине Вязьмы. Российская газета

По данным ВГТРК «Смоленск», о трагедии сообщили пользователи в социальных сетях. Сообщается, что мужчину, чистившего снег на крыше, загрыз медведь, который более 20 лет содержался в вольере при заведении. RT на русском

«От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия», - говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Смоленской области. NSN.FM

"Потерпевший в вышеуказанном заведении работал без оформления официальных трудовых отношений", - добавили в пресс-службе следственного управления. ТАСС

В российском городе знаменитый медведь Балу убил мужчину
© РИА Новости
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