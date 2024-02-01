Жительнице Москвы упала на голову глыба льда. Об этом стало известно в четверг, 1 февраля.

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По информации Telegram-канала «112», инцидент произошел накануне. Девушка отправилась выгуливать собаку. Не успела она выйти на улицу, как ей на голову упала глыба льда. Пострадавшая отряхнулась и продолжила выгуливать питомца.

Не успела 23-летняя москвичка вернуться домой, как к ней постучались полицейские. Стражи порядка узнали о ситуации и попытались выяснить подробности. Девушка сообщила, что чувствует себя хорошо, и попросила больше ее не беспокоить.

Затем к девушке прибыла скорая помощь. Врачи убедили девушку пройти обследование. В результате у нее диагностировали сотрясение мозга и гематому. Последствия травм оказались не серьезными, из-за чего пациентку отпустили домой.