Жительнице Москвы упала на голову глыба льда
Жительнице Москвы упала на голову глыба льда. Об этом стало известно в четверг, 1 февраля.
По информации Telegram-канала «112», инцидент произошел накануне. Девушка отправилась выгуливать собаку. Не успела она выйти на улицу, как ей на голову упала глыба льда. Пострадавшая отряхнулась и продолжила выгуливать питомца.
Не успела 23-летняя москвичка вернуться домой, как к ней постучались полицейские. Стражи порядка узнали о ситуации и попытались выяснить подробности. Девушка сообщила, что чувствует себя хорошо, и попросила больше ее не беспокоить.
Затем к девушке прибыла скорая помощь. Врачи убедили девушку пройти обследование. В результате у нее диагностировали сотрясение мозга и гематому. Последствия травм оказались не серьезными, из-за чего пациентку отпустили домой.
В конце января в редакцию «Вечерней Москвы» обратилась жительница Подмосковья. Она рассказала, что ей на голову с крыши упал снег. Женщину госпитализировали и диагностировали у нее сотрясение мозга. Из-за полученных травм женщина находится на больничном и временно не может работать. «ВМ» узнала у юристов, можно ли получить компенсацию в подобных случаях и куда обращаться.