Охраннику брянской гимназии продлили домашний арест

Женщине-охраннику, которая работала в гимназии №5 в Брянске , продлили меру пресечения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Галина Черткова будет находиться под домашним арестом до 6 марта. Она обвиняется по части 3 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

Утром 7 декабря 2023 года ученица восьмого класса пришла в гимназию №5 в Брянске с помповым ружьем отца, которое было спрятано в тубусе. Девочка зашла в кабинет биологии и открыла огонь по одноклассникам. В результате ранения получили шесть подростков. Двоих из них, в том числе саму нападавшую, спасти не удалось.