В Петербурге школьный повар предлагал ребенку заняться проституцией

Жителя Петербурга подозревают в развратных действиях в отношении к ученику местной школы. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

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Подозреваемый работал поваром в учебном заведении. Он часто преследовал ребенка, предлагал ему заняться проституцией. Помимо этого, 26-летний сотрудник учебного заведения переписывался с мальчиком в мессенджере и «делал недвусмысленные намеки».

На данный момент неизвестно, каким образом правоохранители узнали о ситуации. Они задержали повара, мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.