Россиянина Амфетаминова задержали по подозрению в торговле наркотиками

В Воронеже жителя города по фамилии Амфетаминов задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Его заключили под стражу. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщили в пресс-службе Советского районного суда Воронежа.

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По предварительной информации, Амфетаминов, его подельник по фамилии Чичин и еще ряд неустановленных лиц доставили в город и оборудовали минимум пять закладок с мефедроном. Реализовать наркотическое вещество общей массой 4,22 грамма им не удалось, поскольку двух мужчин задержали.

От дачи показаний Амфетаминов отказался. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о сбыте наркотиков в особо крупном размере.

— Подозреваемый Амфетаминов М. Е. нигде не работает, не имеет постоянного и легального источника дохода, тем самым может продолжить заниматься преступной деятельностью или иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Поэтому, оставаясь на свободе, может скрыться, — цитирует сообщение Советского районного суда Воронежа РИА Новости.