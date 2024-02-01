Два самолета столкнулись в аэропорту в Японии

Два самолета авиакомпании All Nippon Airways столкнулись в аэропорту Кансай на границе японских префектур Осака и Хего. Об этом сообщает Kyodo.

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По данным агентства, инцидент произошел в 10:10 (04:10 мск) в части международного аэропорта, которая обслуживает внутренние рейсы. Причины столкновения не уточняются.

В результате ЧП пассажиры и члены экипажа не пострадали.