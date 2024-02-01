В московском метро зафиксировали сбой

На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой
Утром в четверг, 1 февраля, сбой произошел на Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Как сообщает Msk1.ru, поезда по фиолетовой ветке ходили с увеличенным интервалом, а на станциях «Выхино», «Текстильщики», «Пролетарская» столпились огромные очереди пассажиров.
По словам одного из очевидцев, на «Выхино» не было свободного места на платформе, поскольку пустые вагоны не приезжали около 30 минут.
В пресс-службе столичного метро сообщили, что интервалы движения увеличили для проверки инфраструктуры.
«Таков порядок: при малейшем подозрении мы проверяем все системы, связанные с движением поездов, для обеспечения безопасности перевозок», — добавили там.
Сейчас все проверки завершены, устройства метро работают штатно. Движение на Таганско-Краснопресненской линии введено в график.