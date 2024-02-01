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На фиолетовой ветке московского метро произошел сбой

Утром в четверг, 1 февраля, сбой произошел на Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Как сообщает Msk1.ru, поезда по фиолетовой ветке ходили с увеличенным интервалом, а на станциях «Выхино», «Текстильщики», «Пролетарская» столпились огромные очереди пассажиров.

В московском метро зафиксировали сбой
© РИА Новости

По словам одного из очевидцев, на «Выхино» не было свободного места на платформе, поскольку пустые вагоны не приезжали около 30 минут.

В пресс-службе столичного метро сообщили, что интервалы движения увеличили для проверки инфраструктуры.

«Таков порядок: при малейшем подозрении мы проверяем все системы, связанные с движением поездов, для обеспечения безопасности перевозок», — добавили там.

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Сейчас все проверки завершены, устройства метро работают штатно. Движение на Таганско-Краснопресненской линии введено в график.

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