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Под Петербургом дачники отравились газом

В Ленинградской области три человека отравились бытовым газом. О происшествии в СНТ «Звонкий ручей» сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета (СК) в Telegram.

Под Петербургом дачники отравились газом
© Lenta.ru

Рядом с телами двоих мужчин и женщины находился газовый баллон с открытым краном. Спасти никого из дачников не удалось.

По данным СК, тела пролежали в доме около недели. Для установления точных обстоятельств случившегося назначена медицинская экспертиза.

Ранее в Пермском крае мать и дочь отравились бытовым газом. Обеих женщин нашли после того, как спасатели вскрыли квартиру из-за жалобы соседей. В тому времени россиянки пролежали на полу две недели.

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