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Летевший из Москвы на Сахалин самолет сменил курс и сел в другом месте

Летевший из Москвы самолет не смог сесть на Сахалине из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сахалинского международного аэропорта им. Антона Чехова.

Летевший из Москвы на Сахалин самолет сменил курс
©  Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Источник пояснил, что в районе Южно-Сахалинска поднялся сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду, видимость составила менее 400 метров. Уточняется, что воздушное судно сменило курс и приземлилось в другом месте — на запасном аэродроме в Хабаровске.

По данным табло аэропорта, самолет должен был сесть в Южно-Сахалинске в 09:10 (01:10 по московскому времени). Обратный вылет также оказался задержан. Известно, что борт планируется посадить на острове днем.

Вылетевший из Москвы самолет подал сигнал тревоги

Ранее самолет авиакомпании Nordwind, летевший из Москвы на кубинский курорт Кайо-Коко, внезапно сел в Санкт-Петербурге. Перед посадкой он сделал несколько кругов над аэропортом для выработки топлива.

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