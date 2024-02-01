Летевший из Москвы на Сахалин самолет сменил курс

Летевший из Москвы самолет не смог сесть на Сахалине из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сахалинского международного аэропорта им. Антона Чехова.

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Источник пояснил, что в районе Южно-Сахалинска поднялся сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду, видимость составила менее 400 метров. Уточняется, что воздушное судно сменило курс и приземлилось в другом месте — на запасном аэродроме в Хабаровске.

По данным табло аэропорта, самолет должен был сесть в Южно-Сахалинске в 09:10 (01:10 по московскому времени). Обратный вылет также оказался задержан. Известно, что борт планируется посадить на острове днем.