НПО Russian Election Monitor признана нежелательной в России

Генпрокуратура РФ поддержала обращение комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ и признала деятельность неправительственной организации Russian Election Monitor (REM) нежелательной в России. Об этом сообщил глава комиссии, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Это решение было нами ожидаемо, Генеральная прокуратура поддержала обращение комиссии. Немецкая НПО Russian Election Monitor образована группой польских, французских и немецких политиков-русофобов, призывающих свои правительства к продолжению поставок оружия на Украину и тесно связанных с ОБСЕ, ПАСЕ, нежелательным в России "Фондом Генриха Белля" и другими недружественными нашей стране организациями", - подчеркнул Пискарев.

Соответствующее обращение комиссия направила в Генпрокуратуру в сентябре 2022 года. Как отмечает Пискарев, REM попал в поле зрения комиссии "еще в период прошлых избирательных кампаний в связи с дискредитацией российской электоральной системы".

"Деструктивная активность организации зафиксирована и сейчас. Информационные площадки REM используются для подготовки зарубежной аудитории к признанию президентских выборов в России нелегитимными", - добавил глава комиссии.

Так, отметил он, НПО тесно взаимодействует с релокантами, "дискредитирующими политику России на международной арене", ретранслирует материалы иноагентов, нежелательных и экстремистских организаций, а также "активно участвует в антироссийской кампании по распространению фейков об СВО".