Российская ПВО сорвала воздушную атаку на Воронеж

В Воронежской области средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

Дежурными средствами ПВО на подлете к Воронежу обнаружен и уничтожен украинский БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет, — написал чиновник, добавив, что оперативная ситуация в регионе находится на его контроле.

1 февраля Минобороны РФ заявило о шести сбитых беспилотниках ВСУ в Белгородской и Воронежской областях. Дроны были самолетного типа, нейтрализовали их стандартным способом — с помощью ПВО. Также ведомство отчиталось об уничтожении беспилотного летательного аппарата на территории Курской области.