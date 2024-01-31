Мужчина на красном «Мустанге» разбросал «деньги» в центре Москвы

Мужчина на красном «Мустанге» разбросал в центре Москвы несколько пачек пятитысячных купюр, сделал видео и уехал, пишет Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 28 января на Патриарших прудах у ресторана Uni. Очевидцы были поражены его поведением и сняли происходящее на видео.

По данным канала, некоторые из них попытались собирать разбросанные купюры, но оставили это занятие — деньги оказались фальшивыми.

Полицейские в ходе мониторинга соцсетей заметили видео и начали поиск любителя перформансов. Им удалось выяснить, что 25-летний гражданин Киргизии Уулу Улукбек Талипбай решил снять крутой ролик для своего блога.

Молодой человек арендовал дорогую машину, приобрел купюры Банка приколов и направился в центр Москвы.