Военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими пленными сбил расчет ЗРК Patriot производства США, заявил кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин в ходе выступления в своем предвыборном штабе в Гостином дворе в Москве. Об этом пишет РИА «Новости».

Самолет Ил-76 был сбит над Белгородской областью 24 января 2024 года. Погибли шесть членов экипажа, трое сопровождающих офицеров, 65 украинских пленных.

«Самолет сбит — это уже установлено точно — американской системой Patriot. Это уже экспертиза установила», — подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что Москва настаивает на международном расследовании катастрофы. Он добавил, что западные СМИ практически писали писать об инциденте.

По его словам, инфополе на Западе при необходимости сразу вычищается, в нем не остается неудобных тем. Вместе с тем, заметил президент, Россия не забудет о преступлениях в отношении своих граждан.

Путин признался, что не знает и не понимает почему ВСУ сбили самолет со своими пленными. Он предположил, что «Киев сделал это случайно, но это все равно преступление — по неосторожности».