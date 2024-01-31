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Петербургский таксист занялся онанизмом на глазах пассажирки и ее пятилетнего сына

В Петербурге водитель такси занялся онанизмом на глазах пассажирки и ее пятилетнего сына. Об этом сообщает телеканал 78.

В Петербурге таксист занялся онанизмом при пассажирке с ребенком
© Газета.Ru

По информации телеканала, женщина вызвала такси через агрегатор, посадила ребенка в детское кресло, а сама села на переднее сидение. Во время поездки россиянка и водитель разговорились, и мужчина начал задавать вопросы о семейном положении и предпочтениях пассажирки. Не увидев заинтересованности с ее стороны, он расстегнул ширинку и занялся онанизмом при ее пятилетнем сыне.

Сообщается, что дома мальчик стал спрашивать, что делал водитель во время поездки. Женщина решила рассказать о произошедшем спустя месяц после инцидента.

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