В Петербурге таксист занялся онанизмом при пассажирке с ребенком

В Петербурге водитель такси занялся онанизмом на глазах пассажирки и ее пятилетнего сына. Об этом сообщает телеканал 78.

По информации телеканала, женщина вызвала такси через агрегатор, посадила ребенка в детское кресло, а сама села на переднее сидение. Во время поездки россиянка и водитель разговорились, и мужчина начал задавать вопросы о семейном положении и предпочтениях пассажирки. Не увидев заинтересованности с ее стороны, он расстегнул ширинку и занялся онанизмом при ее пятилетнем сыне.