Юмориста из КВН заподозрили в совращении несовершеннолетних
Следственный комитет возбудил уголовное дело о понуждении несовершеннолетних девушек к действиям сексуального характера в отношении жителя Приморского края, сообщает пресс-служба ведомства. News.ru
Адвокат Дмитрий Качан, представляющий интересы потерпевших, сообщил, что речь идет об участнике и руководителе команды КВН "Океан" из Владивостока, участвовавшей в Высшей лиге КВН в 2022 году, Сергее Андрейчуке. ТАСС
По данным СК, ранее в социальных медиа сообщалось о несогласии с обстоятельствами совершения таких действий в отношении трех девушек, которые не достигли совершеннолетия. Lenta.ru
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