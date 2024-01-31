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Юмориста из КВН заподозрили в совращении несовершеннолетних

Следственный комитет возбудил уголовное дело о понуждении несовершеннолетних девушек к действиям сексуального характера в отношении жителя Приморского края, сообщает пресс-служба ведомства. News.ru

Юмориста из КВН заподозрили в совращении несовершеннолетних
© ТАСС

Адвокат Дмитрий Качан, представляющий интересы потерпевших, сообщил, что речь идет об участнике и руководителе команды КВН "Океан" из Владивостока, участвовавшей в Высшей лиге КВН в 2022 году, Сергее Андрейчуке. ТАСС

По данным СК, ранее в социальных медиа сообщалось о несогласии с обстоятельствами совершения таких действий в отношении трех девушек, которые не достигли совершеннолетия. Lenta.ru

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