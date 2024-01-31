Юмориста из КВН заподозрили в совращении несовершеннолетних

Следственный комитет возбудил уголовное дело о понуждении несовершеннолетних девушек к действиям сексуального характера в отношении жителя Приморского края, сообщает пресс-служба ведомства. News.ru

Адвокат Дмитрий Качан, представляющий интересы потерпевших, сообщил, что речь идет об участнике и руководителе команды КВН "Океан" из Владивостока, участвовавшей в Высшей лиге КВН в 2022 году, Сергее Андрейчуке. ТАСС