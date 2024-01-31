Тела двух человек обнаружили в сгоревшей квартире на юге Москвы

Два человека скончались в результате вспыхнувшего пожара на улице Большой Юшуньской, расположенной на юге Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. По данным ведомства, загорелась квартира на втором этаже пятиэтажного дома. Причины происшествия выяснит пожарно-техническая экспертиза.

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В квартире на втором этаже жилого дома на ул. Большая Юшуньская произошел пожар, в результате которого погибли два человека, — говорится в сообщении.

По информации MK.RU, площадь пожара составила 20 квадратных метров. Сгоревшая квартира была сильно захламлена, отмечает издание.

30 января в Мещанском районе Москвы произошел пожар в двухэтажном здании, в котором расположен Московский городской комитет КПРФ и музей пожарной охраны. На опубликованных очевидцами кадрах видно, как из здания валит густой черный дым. В МЧС рассказали о спасении двух человек в ходе тушения пламени.