Мужчина украл кольца стоимостью 250 тысяч рублей из ювелирного магазина на улице Грузинский Вал. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что злоумышленник зашел в магазин под видом покупателя и попросил девушку-консультанта показать ему два кольца. Когда продавец достала украшения из витрины, он выхватил их из ее рук и скрылся.

При координирующей роли Пресненской межрайонной прокуратуры был задержан 32-летний подозреваемый, ведомство контролирует его привлечение к уголовной ответственности по статье 161 УК РФ ("Грабеж").

Уточняется, что похищенные кольца он сдал в ломбард.

Ранее подмосковные полицейские задержали женщину, подозреваемую в хищении под видом сотрудницы благотворительного фонда денег и ювелирных украшений у 87-летней жительницы Щелкова.