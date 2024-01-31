Пьяный мигрант украл у студента чемодан и рюкзак на вокзале в Петербурге

В Санкт-Петербурга мужчина стал фигурантом уголовного дела после того, как украл вещи у студента на Московском вокзале. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-западному федеральному округу.

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В полицию обратился 20-летний студент из Липецкой области. Юноша пояснил, что у него был билет на поезд "Санкт-Петербург - Таганрог". Ожидая прибытия поезда, он решил отдохнуть и заснул на лавке в зале ожидания, рядом с ним стояли его чемодан и рюкзак. Проснувшись, молодой человек вещей не обнаружил и обратился в полицию.