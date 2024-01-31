В Москве будут судить устроившего стрельбу и напавшего на полицейского мигранта

В Москве устроивший стрельбу и напавший на полицейского мигрант предстанет перед судом. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

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По версии следствия, пьяный гражданин Республики Таджикистан 28 октября прошлого года нецензурно выражался и размахивал пневматическим пистолетом на остановке общественного транспорта. Затем он выстрелил в асфальт и пуля отрикошетила в женщину с малолетним ребенком. При этом в ходе задержания фигурант применил силу в отношении сотрудника полиции.