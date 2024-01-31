У острова Лесбос разбилась лодка с мигрантами

Лодка с нелегальными мигрантами потерпела крушение во время шторма у острова Лесбос, 57 человек спаслись, обнаружены тела двух погибших, идут поиски одного пропавшего без вести. Об этом сообщает телеканал Skai со ссылкой на Береговую охрану.

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По ее данным, пластиковая лодка, которая прибыла в греческие воды с побережья Турции, разбилась в районе Палиос к северо-востоку от Лесбоса. Из-за штормового ветра, дующего в этом районе с порывами до девяти баллов по шкале Бофорта, на море не удалось провести поисково-спасательную операцию.

Уже на суше полиция обнаружила тела двух погибших, а также в общей сложности 57 иностранцев, которые самостоятельно высадились на острове и укрылись на окружающих холмах. По словам одного из выживших, один из мигрантов упал в море, когда лодка ударилась о скалистый берег, и о нем с тех пор ничего не известно. Спасатели ведут его поиски.

Мигранты отправлены в карантинную зону Центра приема и идентификации мигрантов и беженцев "Кара-Тепе" в Митилини.

Греция является страной транзита нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, Азии и Африки. Большинство нелегалов прибывают по морю из Турции. Некоторые пытаются на лодках, баркасах и парусниках добраться до Италии через воды Греции.