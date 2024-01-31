В Перми бывший заключенный пытался поджечь кафе «коктейлем Молотова»

«В ноябре прошлого года в дежурную часть территориального отдела полиции обратился владелец одного из местных кафе. Он сообщил, что неизвестный пытался поджечь заведение. В темное время суток подошел к кафе и бросил в сторону центрального входа четыре стеклянные бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью», — сообщили в ведомстве.