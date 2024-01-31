Москвич предстанет перед судом за убийство знакомого на востоке столицы

Житель столицы предстанет перед судом за убийство знакомого в общежитии в столичном районе Перово. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 31 января.

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По ее словам, трагедия произошла 5 ноября 2023 года на Перовской улице. Местный житель поссорился со своим знакомым, после чего избил его. От полученных травм пострадавший умер в больнице. Врачи сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». В ходе допроса подозреваемый полностью признал вину. На время следствия его заключили в СИЗО.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд, — подчеркнула Иванова.