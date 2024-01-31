В Нижнем Новгороде мужчину задержали по подозрению в вымогательстве 5 млн рублей при помощи угроз и подбрасывания куриных лап. Об этом сообщает "МВД Медиа".

По версии следствия, злоумышленник с сентября 2023 года угрожал расправой женщине и ее родственникам, а также запугивал ее при помощи подсылания в офис россиянки неизвестных людей и подкидывания к ее двери куриных лап. За прекращение преследования он требовал 5 млн рублей.