Поджог релейного шкафа на железной дороге в Москве попал на видео

Поджог оборудования на железной дороге в Москве, совершенный двумя подростками, попал на видео. Запись диверсии предоставили «Ленте.ру» в МВД России.

На кадрах виден пылающий релейный шкаф. Конвой выводит из здания подростка в наручниках.

Двух несовершеннолетних поджигателей задержали полицейские, добавили в ведомстве. Оба — 17-летние жители подмосковного Долгопрудного. Они признались, что пытались вывести из строя оборудование на железнодорожном перегоне между станциями Марк и Новодачная.

Им предъявлено обвинение по статье 281 («Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Подростки арестованы.