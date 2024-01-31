Россияне избили женщину в лифте

В жилом комплексе Ханты-Мансийска «Набережный» двое мужчин избили женщину в лифте. На видеозаписи с камер наблюдения видно, как один из них наносит удары ногами по голове жертве. Участники конфликта, по предварительным данным, находились в состоянии опьянения.

«Что за ужас творится в ЖК „Набережный“? Это нормально что два мужика избивают женщину в лифте? Куда обращаться по этому поводу? В доме полно детей, неизвестно что с ними могут сделать!» — возмутились местные жители, опубликовавшие кадры с камер наблюдения в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск».

По словам местного жителя, подобные инциденты с участием дебоширов происходят не в первый раз. Кроме того, он уверяет, что члены этой семьи страдают от алкогольной зависимости и получили квартиру в ЖК по программе переселения.