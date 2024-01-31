Россиянка избила работницу храма и украла ящик с пожертвованиями

В Шилкинском районе Забайкальского края местная жительница напала на работницу храма и украла ящик с пожертвованиями прихожан. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Инцидент произошел в поселке Первомайский. В храм преподобного Амвросия Оптинского зашла неизвестная и обратилась к работнице свечной лавки, чтобы якобы сделать пожертвование. Работница церкви достала ящик по просьбе прихожанки, но та стала вести себя странно.

"Женщина внезапно стала убирать его в свой пакет. Работница попыталась помешать, но злоумышленница, несколько раз ударив ее в область головы, скрылась вместе с чужим имуществом", - рассказали в правоохранительных органах.

По словам работницы церкви, в ящике было около 20 тыс. рублей.