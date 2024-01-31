Жители Петербурга сообщили о раздавшемся в городе громком звуке

Жители Петербурга рассказали о громком звуке, который раздался в городе утром в среду, 31 января. Об этом сообщает «Фонтанка».

Горожане уточнили, что звук был похож на хлопок, взрыв или раскат грома. Один из очевидцев заявил, что после того как «что-то громко бахнуло», в его квартире задребезжали окна. Его слова подтвердил еще один петербуржец, указав, что «в Красногвардейском, Невском и Центральном затряслись стены и окна».

Также звук запечатлен на записях, сделанных камерами наблюдения в разных частях города. На роликах, опубликованных изданием, слышен громкий хлопок.