Российскому контрактнику дали шесть лет колонии за самоволку

Красноярский гарнизонный военный суд приговорил рядового к шести годам колонии общего режима за самовольное оставление места службы. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба суда.

Его признали виновным по статье 337 УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Согласно материалам дела, рядовой проходил военную службу по контракту. В декабре 2022 года он не прибыл в часть, «желая временно отдохнуть от службы», и уехал в город Ачинск Красноярского края. В октябре 2023 года, спустя 10 месяцев после отъезда, он добровольно пришел в подразделение военно-следственного отдела.