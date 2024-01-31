Актера из российских сериалов будут судить за госизмену

Российского актера Кирилла Канахина будут судить за госизмену. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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По информации издания, дело Канахина будет рассматривать 2-й Западный окружной военный суд в Москве. Бывшего российского актера обвиняют в государственной измене, терроризме и других преступлениях.