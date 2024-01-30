В Москве загорелся ТЭЦ-23 на Монтажной улице
Отмечается, что перед пожаром очевидцы увидели яркую вспышку и громкий хлопок. Согласно предварительным данным, причиной пожара стал взрыв трансформатора из-за короткого замыкания.
В данный момент на месте происшествия работают соответствующие службы — бригада пожарных, машина скорой помощи и полиция. Окончательная причина возгорания, как и подробности происшествия, устанавливается специалистами.
Ранее трех человек спасли с крыши горящей пожарной части в Москве.
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