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Спящего россиянина ограбили на Пхукете

Спящего россиянина ограбили на Пхукете, турист оставил дверь в номер открытой и лишился $4 тыс. и 10 тыс. батов наличными, а также потерял ювелирные изделия на сумму 6 тыс. батов, сообщает The Phuket News.

Спящего россиянина ограбили на Пхукете
© РИА Новости

Преступление произошло в городе Чалонг. Полиция уже начала расследование.

«В номере проживал российский турист. По данным полиции, он оставил дверь незапертой, пока спал», — пишет портал.

Подозреваемый разыскивается.

В Таиланде погиб российский турист

В ноябре в тайской Паттайе неизвестные напали на 23-летнюю россиянку, её ударили по голове и украли у неё телефон. Туристка по имени Александра сообщила, что возвращалась домой из магазина.

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