На Кубани произошел пожар в доме культуры

"Пожар возник в отдельно стоящем здании. В 14:31 к месту вызова направлены подразделения пожарно-спасательного гарнизона МЧС России. Прибывшие на место спасатели локализовали пламя в 15:43 на площади 450 кв. м", - говорится в сообщении.