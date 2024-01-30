На Кубани произошел пожар в доме культуры
В здании дома культуры в станице Новотитаровской Динского района Кубани произошел пожар. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
"Пожар возник в отдельно стоящем здании. В 14:31 к месту вызова направлены подразделения пожарно-спасательного гарнизона МЧС России. Прибывшие на место спасатели локализовали пламя в 15:43 на площади 450 кв. м", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, работников и посетителей дома культуры эвакуировали, пострадавших нет.
К ликвидации возгорания от МЧС России привлекли 28 человек личного состава и 8 единиц техники.
В 16:34 ликвидировали открытое горение.
"По уточненной информации, площадь возгорания составила 400 кв. м", - говорится в сообщении.