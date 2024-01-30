Коляска перерубила палец пятилетней девочке в Подмосковье

Коляска перерубила палец пятилетней девочке во время прогулки в Подмосковье. Об этом стало известно во вторник, 30 января.

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По информации телеканала «360», несчастный случай произошел в поселке ВНИИССОК Одинцовского городского округа. Во время семейной прогулки коляска с младшим ребенком застряла в снегу. Пятилетняя девочка решила помочь родителям вытащить ее. В этот момент она сложилась. Конструкция всем весом обрушилась на державшего ее ребенка и перерубила палец.

Пострадавшую доставили в больницу. Врачи смогли восстановить сустав и натянуть сухожилие. Осталось дождаться, когда палец полностью приживется.

— Девочка в больнице с папой, мы с ней общались. К счастью, ребенок не очень понял, что происходит. Сказала: «Я спала, мне починили пальчик». Состояние, хорошее, — рассказала мама девочки.